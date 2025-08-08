Turismo calcistico in Italia: le migliori città peruna settimana all'insegna del calcio



Abbiamo studiato una tour di turismo calcistico per permettervi di fare un viaggio nella storia del pallone inItalia senza trascurare lo spettacolo delle città e godendovi i piatti tipici del luogo.



Torino: religione, musei e calcio



Il nostro tour parte dal nord, più precisamente da Torino. Prima capitale del Regno d’Italia, casa della nobiltàSabauda e teatro di derby tra la sponda granata e quella bianconera.



Benché sia spesso e volentieri una città snobbata dalleguide turistiche, la città della Mole e della Sacra Sindoneoffre moltissime attrazioni turistiche. Potete visitare il Museo Egizio, tra i più importanti del mondo in materia e se siete appassionati di auto d’epoca, il Museo dell’Automobile offre un ricca collezione dei primi modelli di fabbricazione italiana.



Inoltre, la regione di Torino è colma di prodotti tipici. Labagnacauda, il vitello tonnato e gli agnolotti del Plin sonosolo alcune delle delizie che potete gustarvi in qualsiasizona della città, abbinandole con i vini locali che sonotra i più apprezzati in Italia.



Sponda Toro



Lo Stadio Olimpico Grande Torino si trova dentro la cittàvecchia ed è raggiungibile a piedi dalla stazione di PortaNuova passeggiando lungo il Po per un quarantina di minuti. Il nostro consiglio è quello di partire dalBelvedere del Parco Europa, da cui potete vedere lacittà dall’alto e il tempo per raggiungere lo stadio è simile, magari nel frattempo potete consultare le



Sponda Juve



Per visitare l’Allianz Stadium invece, dal momento che sitrova fuori città, abbiamo dovuto usare un po’ più di fantasia, ma è comunque possibile. A 20 minuti con il tram dallo stadio si trova la Reggia di Venaria. Unsuggestivo palazzo barocco con un giardinomeraviglioso che vale la pena visitare. Tornandoscendete alla fermata Stadio Nord, visitate lo stadio e il J Museum.



Milano: moda e architettura a servizio dello sport



Il viaggio continua a Est sulla A4, direzione Milano. Protagonista sportivo della meta é lo storico stadioMeazza di San Siro, casa sia dell’Inter che del Milan - almeno per ora.



Potete ammirare la vista della città dalla collinetta delquartiere San Siro gustando uno Spritz e visitare lastruttura così come il museo di entrambe le squadre.



Mentre siete nella capitale del business del Belpaesenon potete non camminare nel centro storico.



Dal Duomo a Brera, passando per il Castello Sforzesco, Parco Sempione e l’Arco della Pace, Milano ha lafortuna di avere le principali attrazioni turistiche a distanza “pedonale”.



Mentre soggiornate provate il risotto con l’ossobuco e lacotoletta alla Milanese in una delle molte osterie storichepresenti.



Roma: storia millenaria e monumenti mozzafiato



Scendendo verso Sud si arriva in una delle città con piùstoria del mondo, Roma. In questo caso, le protagonistesono la Roma e la Lazio, che da quasi 100 anni siscontrano in uno dei derby più caldi.



Per raggiungere lo stadio vi consigliamo una passeggiata di poco più di un’ora che parte da Castel Sant’Angelo.



Attraversate il ponte e date un’occhiata a piazza Navona, per poi tornare sul Lungotevere fino a Piazza del Popolo. Proseguite ancora lungo il Tevere e lasciatevi incantare dalle meraviglie della capitale fino adarrivare al tempio del calcio romano.



Se camminando vi viene fame, vi consigliamo una dellepaste della tradizione romana da abbinare a trippa - soloper i forti di stomaco - o saltimbocca.



Napoli: il mare e il Vesuvio



Lo stadio Maradona non viene comodo per posizione da inserire in un vero e proprio giro turistico della città di Napoli, ma dopo ore di passeggiate, serve anche un po’di relax e di mare.



Per questo motivo il nostro giro in terra partenopea comincia dal lungomare di Posillipo che potete godervi ammirando la costa con vista Vesuvio. Spostandosi verso Mergellina, si trovano moltissimi locali in cui provare i prodotti tipici tra cui pizza, frittata di pasta, mozzarella di bufala e dolci come sfogliatella e babà.



Prendete poi la metro a Mergellina e scendete due fermate dopo ad Augusto e in meno di cinque minuti a piedi siete arrivati allo stadio.



Siete stanchi?



L’Italia è una meta turistica gettonatissima, da Nord a Sud, con davvero poche eccezioni. La Alpi, le cittàd’arte, la storia e il mare uniscono persone di passioni e caratteri totalmente diversi, da qualunque parte delmondo.E se vi dicessimo che c’è un modo più “sportivo” di vivere le vostre vacanze nello Stivale?Se siete appassionati di calcio, ma la vostra famiglia nonvuole dare seguito al vostro sogno di vedere dal vivo lostadio di San Siro?