Francavilla Fontana, controlli intensificati dei Carabinieri: un arresto per droga, due denunce e centinaia di persone identificate

FRANCAVILLA FONTANA – Un arresto per possesso di stupefacenti, una denuncia per truffa informatica e un’altra per ricettazione di uno smartphone rubato: sono questi i principali risultati di un’operazione di controllo del territorio svolta nelle ultime ore dai Carabinieri della compagnia di Francavilla Fontana, sotto il coordinamento del Comando Provinciale di Brindisi.Il servizio, parte di un piano più ampio di prevenzione e contrasto alla criminalità, ha visto l’impiego di numerose pattuglie durante le ore serali e notturne, con particolare attenzione alle zone verdi, ai luoghi della movida e agli spazi frequentati dai giovani in città. L’obiettivo principale è stato quello di aumentare la percezione di sicurezza tra la popolazione locale.A supporto dei militari di Francavilla Fontana sono intervenute anche le Squadre di Intervento Operativo del 14° Battaglione Carabinieri “Calabria” di Vibo Valentia e dell’11° Reggimento Carabinieri “Puglia” di Bari, oltre alle unità antidroga del Nucleo Cinofili di Modugno.Durante le attività, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno arrestato in flagranza un uomo trovato in possesso di sostanze stupefacenti e di una consistente somma di denaro in contanti. Inoltre, la Stazione di Francavilla Fontana ha denunciato una donna per ricettazione, dopo aver scoperto che era in possesso di un telefono cellulare rubato. La Stazione di Torre Santa Susanna ha invece denunciato un uomo per truffa: quest’ultimo avrebbe ottenuto bonifici illeciti per circa 3.000 euro attraverso raggiri telematici.Nel corso del servizio, i militari hanno identificato oltre 300 persone e controllato circa 100 veicoli, elevando numerose sanzioni per violazioni del Codice della Strada e disponendo il fermo amministrativo di diversi motocicli. Sono stati inoltre ispezionati numerosi esercizi pubblici della zona.Queste attività si inseriscono nel quadro delle azioni sistematiche che il Comando Provinciale dei Carabinieri di Brindisi conduce su tutto il territorio provinciale per contrastare la criminalità diffusa e garantire maggiore sicurezza ai cittadini.