Ferragosto tragico sulle strade del Salento: due morti e due feriti gravi

LECCE – Un Ferragosto di sangue sulle strade del Salento. Tre incidenti gravi hanno causato la morte di due motociclisti e il ferimento di altri due, tutti coinvolti in scontri avvenuti tra il 15 e il 16 agosto.

Il sinistro più recente si è verificato nella notte sulla strada provinciale 254 Spongano-Poggiardo, coinvolgendo due moto. Un artigiano di 21 anni residente a Poggiardo, che viaggiava in direzione Spongano, si sarebbe messo al centro della carreggiata per svoltare in una stradina laterale, venendo tamponato da un altro motociclista, un commerciante di 43 anni di Minervino di Lecce. Il 43enne è stato trasportato in codice rosso all’ospedale “Cardinale Panico” di Tricase e poi trasferito al “Vito Fazzi” di Lecce, dove si trova in prognosi riservata. Il 21enne, non in pericolo di vita, è ricoverato all’ospedale di Scorrano. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Tricase; entrambi i mezzi sono stati sottoposti a sequestro penale e sono stati richiesti esami alcolemici e tossicologici.

Poche ore prima, sulla circonvallazione Veglie-Porto Cesareo, un 59enne originario di Veglie, Cosimo D’Agostino, ha perso la vita in seguito a uno scontro tra la sua moto e un’auto guidata da un 73enne residente in Francia. La moto è stata completamente distrutta dall’impatto, mentre i rilievi sono stati affidati ai carabinieri della stazione locale.

Tragedia anche sulla statale 274, nel tratto tra Racale e Felline, dove Dennis Antonio Picci, 23enne di Racale, è morto dopo essere caduto dal suo scooter urtando lo specchietto di un’auto in transito. L’impatto sull’asfalto è stato fatale. Sul posto sono intervenuti sanitari del 118, carabinieri e vigili del fuoco.

Il bilancio del Ferragosto salentino è quindi di due morti e due feriti gravi, tutti centauri coinvolti in incidenti che evidenziano ancora una volta la pericolosità delle strade durante i giorni di maggiore traffico estivo.