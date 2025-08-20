Miss Italia, da Bisceglie due prefinaliste nazionali

Miss Rocchetta Bellezza Puglia 2025 è Martina Fiore, 25enne di Muro Leccese, operatore specializzato per la manutenzione dell’infrastruttura ferroviaria.Miss Castel del Monte Andria è invece Miriam Rutigliano, 18enne di Trinitapoli, studentessa del liceo scientifico che sogna di diventare medico e che grazie alla fascia speciale accede alle prefinali nazionali. La loro elezione è avvenuta nel corso della finale regionale di Miss Italia tenutasi martedì 19 agosto presso il Teatro Mediterraneo di Bisceglie.A premiarle il consigliere comunale Michele De Noia, Miss Puglia 2000 Mariangela Stufano, l’ispettrice di Polizia Concetta Marianna Perrone e Maria Mazzilli, delegata LILT per la sezione di Trani.Madrina della finale la biscegliese Fabiana Leuci, Miss Rocchetta Bellezza Puglia 2024.L’organizzazione è stata affidata alla Carmen Martorana Eventi, esclusivista interregionale del concorso per Puglia e Basilicata, con il patrocinio della Città di Bisceglie.La serata è stata condotta da Christian Binetti, apprezzato presentatore, tra le altre cose, del programma televisivo Miss Italia Puglia e Basilicata in onda su Antennasud, che da sempre vicino a tematiche sociali ha portato sul palco la testimonianza della giovane mamma Marika Adesso che ha dovuto combattere contro un tumore alla tiroide durante la gravidanza della piccola Aurora; la prevenzione oncologica è il tema di questa edizione, dal momento che la Patron del concorso Patrizia Mirigliani ha infatti firmato un protocollo di intesa con il Presidente nazionale LILT Prof. Francesco Schittulli, per cui materiali informativi e screening gratuiti saranno messi a disposizione durante il tour.Ospite la spumeggiante voce della cantante Elena Cappiello.L'hair style delle aspiranti miss è stato curato da Giuseppe Sifanno Hairy Couture per Framesi, la multinazionale italiana dell'hairbeauty professionale.Si ringrazia Corgom retreading & recycling, Domenico Buono Man Style Barletta, Zingrillo.com Arreda il tuo business, Istituto Orion - Polo di studio eCampus, Pdm infrastrutture e perforazioni di Francesco Palagiano, Bellino Metals Recycling, Ottica InVista Giovinazzo, Ellegidue, Villa Torre Rossa, Prima Ascensori Puglia.