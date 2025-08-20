Miss Italia, da Bisceglie due prefinaliste nazionali
Miss Rocchetta Bellezza Puglia 2025 è Martina Fiore, 25enne di Muro Leccese, operatore specializzato per la manutenzione dell’infrastruttura ferroviaria.
Miss Castel del Monte Andria è invece Miriam Rutigliano, 18enne di Trinitapoli, studentessa del liceo scientifico che sogna di diventare medico e che grazie alla fascia speciale accede alle prefinali nazionali. La loro elezione è avvenuta nel corso della finale regionale di Miss Italia tenutasi martedì 19 agosto presso il Teatro Mediterraneo di Bisceglie.
A premiarle il consigliere comunale Michele De Noia, Miss Puglia 2000 Mariangela Stufano, l’ispettrice di Polizia Concetta Marianna Perrone e Maria Mazzilli, delegata LILT per la sezione di Trani.
Madrina della finale la biscegliese Fabiana Leuci, Miss Rocchetta Bellezza Puglia 2024.
L’organizzazione è stata affidata alla Carmen Martorana Eventi, esclusivista interregionale del concorso per Puglia e Basilicata, con il patrocinio della Città di Bisceglie.
Ospite la spumeggiante voce della cantante Elena Cappiello.
L'hair style delle aspiranti miss è stato curato da Giuseppe Sifanno Hairy Couture per Framesi, la multinazionale italiana dell'hairbeauty professionale.
Si ringrazia Corgom retreading & recycling, Domenico Buono Man Style Barletta, Zingrillo.com Arreda il tuo business, Istituto Orion - Polo di studio eCampus, Pdm infrastrutture e perforazioni di Francesco Palagiano, Bellino Metals Recycling, Ottica InVista Giovinazzo, Ellegidue, Villa Torre Rossa, Prima Ascensori Puglia.
