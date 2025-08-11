Calciomercato, Riccardo Sottil è un nuovo giocatore del Lecce

Il Lecce ha ufficializzato l’arrivo didalla Fiorentina. L’attaccante classe 1999 si trasferisce in giallorosso con la formula del prestito oneroso da 500 mila euro e contratto fino al 30 giugno 2026.

Nell’ultima stagione, conclusa il 25 maggio, Sottil ha disputato 33 partite con il Milan, realizzando 5 reti. In carriera ha vestito le maglie di Fiorentina, Milan, Cagliari, Pescara, Fiorentina Under 19, Torino Under 17 e del settore giovanile granata. A livello internazionale, ha collezionato 12 presenze con l’Italia Under 21 e 3 con l’Under 20.

Considerato un rinforzo di peso per l’attacco salentino, Sottil potrebbe debuttare già venerdì 15 agosto alle 20:45, nella sfida di Coppa Italia al “Via del Mare” contro la Juve Stabia.