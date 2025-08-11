Delifest World Music Festival: quattro serate di musica internazionale a Deliceto

DELICETO - Dal 12 al 15 agosto, Piazzale Belvedere ospiterà il, con sette concerti gratuiti e 36 artisti da Cuba, Portogallo, Spagna, Mali, Burkina Faso e Italia.

Si parte martedì 12 agosto alle 21.15 con The Soul in Three e la voce di Ariane Diakite, corista di Laura Pausini. Alle 22.10 saliranno sul palco i portoghesi Peter Storm & Blues Society.

Mercoledì 13, spazio ai suoni africani di Petit Solo Diabaté & Socha (21.15) e a Baba Sissoko & Mediterranean Blues (22.10). Giovedì 14 sarà la volta degli spagnoli Fatima Ru Quartet (21.15) e dei ritmi cubani del Septeto Santiaguero (22.10).

Gran finale a Ferragosto con Eugenio Bennato e Taranta Power, in concerto alle 22.

Il festival, organizzato da South Side Music con la direzione artistica di Gianni Di Carlo, rientra nel progetto Mystica Harmonia promosso dal Comune di Deliceto e finanziato dal PNRR Linea Borghi. Partner principale è la compagnia aerea Lumiwings, che promuove l’evento a bordo dei propri voli.

Il programma estivo di Deliceto Summer 2025 proseguirà dal 16 al 24 agosto con concerti, spettacoli, riaperture storiche, tornei sportivi e la Corsa dei Santi.