Caos sulla Statale 655 Bradanica: Tir bloccato lascia turisti e mezzi pesanti intrappolati per ore

Una giornata di traffico paralizzato sulla, che collega Foggia a Matera, a causa di un incidente avvenuto all’altezza dello svincolo per Spinazzola. Coinvolti un’auto e un Tir, il cui mezzo pesante è rimasto bloccato, provocando rallentamenti enormi e disagi per ore.

Numerosi turisti, di ritorno da Matera, sono rimasti bloccati sui pullman, impossibilitati a muoversi in entrambe le direzioni. Le autovetture sono riuscite a deviare, ma i mezzi pesanti sono rimasti intrappolati, isolati e senza assistenza fino a tarda serata.

Secondo le segnalazioni dei viaggiatori, non è stato possibile accedere a servizi igienici o acqua, e la situazione si è protratta per ore sotto il sole estivo. Solo verso le 21 sono arrivati due operatori dell’Anas, dopo numerose chiamate al 112. La rimozione del Tir, invece, è avvenuta solo intorno alle 22, con gli operai costretti a smontare parte dei guardrail per consentire ai bus di girare. Gli autisti hanno effettuato diverse manovre al buio, con grande responsabilità verso i passeggeri a bordo.

L’episodio ha suscitato indignazione, soprattutto per la mancanza di interventi tempestivi di sicurezza stradale e di soccorso, e ha sollevato dubbi sulla gestione dei mezzi pesanti in situazioni di emergenza.

Un episodio che le autorità locali e le aziende competenti sono chiamate a evitare in futuro, garantendo assistenza immediata e sicurezza per chi viaggia sulla Statale Bradanica.