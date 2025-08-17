Monopoli, giostraio accoltellato al luna park: aggressore individuato e fermato dai Carabinieri

MONOPOLI – Momenti di grande paura si sono vissuti ieri sera al luna park allestito per i festeggiamenti in onore della Madonna della Madia, patrona della città. Una serata che avrebbe dovuto essere di gioia e divertimento si è trasformata in un incubo quando un giostraio di 32 anni, di origine moldava ma residente a Noicattaro, è rimasto vittima di un’aggressione a colpi di coltello.

L’aggressione

Secondo le prime ricostruzioni, la vittima avrebbe avuto una discussione accesa con un altro uomo. All’inizio si sarebbe trattato di un litigio verbale, nato – a quanto pare – per futili motivi. La tensione, però, è rapidamente salita fino a sfociare nella violenza: l’aggressore ha estratto un coltello e ha colpito il 32enne davanti a decine di persone.

Soccorsi immediati

Il ferito è stato soccorso dai sanitari del 118, allertati dai presenti, e trasportato in ospedale. Attualmente si trova ricoverato: le sue condizioni sono serie ma non sarebbe in pericolo di vita.

L’intervento delle forze dell’ordine

L’aggressore è stato individuato e fermato dai Carabinieri subito dopo l’accaduto. Gli investigatori stanno ora cercando di chiarire con esattezza la dinamica dei fatti e il motivo che ha scatenato la lite. Non si esclude che il litigio fosse iniziato per questioni banali, degenerando però in maniera drammatica.

Panico tra la folla

La scena, avvenuta in un luogo molto frequentato da famiglie e turisti, ha generato attimi di panico tra i presenti, molti dei quali si sono allontanati rapidamente dall’area delle giostre. Il luna park, che solitamente rappresenta uno dei momenti più attesi dei festeggiamenti patronali, è stato teatro di un episodio che ha sconvolto la comunità locale.

Le indagini

I Carabinieri stanno proseguendo le indagini raccogliendo testimonianze e analizzando eventuali immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona, per ricostruire ogni passaggio dell’aggressione e accertare eventuali responsabilità ulteriori.

Un fatto grave che ha scosso Monopoli proprio nei giorni in cui la città si prepara a celebrare con fede e tradizione la sua patrona, trasformando una serata di festa in un evento segnato dalla violenza.