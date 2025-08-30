Carovigno, grande successo per il concerto di Antonio Ancona in Piazza 'Nzegna

CAROVIGNO (BR) - Grande successo e applausi al concerto del 28 agosto di Antonio Ancona a Carovigno in Piazza 'Nzegna. Il luogo era gremito ed il pubblico particolarmente coinvolto che cantava urlando "Facebook, Facebook" il suo brano di esordio, molto amato.





Una serata piena di emozione per Antonio Ancona, che cantava per la sua amata terra.Tutti cantavano e ballavano: un vero e proprio boato di gente del territorio, paesi limitrofi e turisti.





Davvero una serata magica e indimenticabile; un concerto durato più di due, con stili variabili che catturavano giovani e non solo.





Insomma, una serata speciale ed emozionante per il pubblico. Non sono passati inosservati i piedi nudi del cantautore che toccavano il palco: una scelta forse personale con significato e legame intrinsechi.