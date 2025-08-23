Cassano delle Murge, rissa in centro: sei uomini finiscono agli arresti domiciliari
CASSANO DELLE MURGE – Sei uomini tra i 27 e i 66 anni sono stati posti agli arresti domiciliari dai carabinieri dopo una rissa avvenuta ieri pomeriggio nel centro di Cassano delle Murge.
Secondo quanto ricostruito, l’aggressione sarebbe scaturita per futili motivi. L’allarme è stato dato da alcuni passanti che hanno assistito alla scena. Cinque dei partecipanti alla rissa hanno riportato lesioni con prognosi comprese tra 7 e 30 giorni.
Le indagini dei carabinieri proseguono per chiarire la dinamica completa dell’accaduto e le responsabilità dei singoli coinvolti.
Tags: CRONACA LOCALE