Cassano delle Murge, rissa in centro: sei uomini finiscono agli arresti domiciliari

CASSANO DELLE MURGE – Sei uomini tra isono stati posti aglidai carabinieri dopo una rissa avvenuta ieri pomeriggio nel centro di Cassano delle Murge.

Secondo quanto ricostruito, l’aggressione sarebbe scaturita per futili motivi. L’allarme è stato dato da alcuni passanti che hanno assistito alla scena. Cinque dei partecipanti alla rissa hanno riportato lesioni con prognosi comprese tra 7 e 30 giorni.

Le indagini dei carabinieri proseguono per chiarire la dinamica completa dell’accaduto e le responsabilità dei singoli coinvolti.