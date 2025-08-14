Grave incidente a Taranto: auto e scooter si scontrano, due giovani in codice rosso

TARANTO – Un violento incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di oggi all’incrocio tra Corso Italia e via Marche, a Taranto, coinvolgendo una Fiat 500 e uno scooter Honda SH 150.A riportare le conseguenze più gravi sono stati i due occupanti del mezzo a due ruote: un ragazzo di 31 anni e una ragazza di 24. Dopo l’impatto, entrambi sono caduti rovinosamente sull’asfalto, e le loro condizioni sono apparse subito critiche. I sanitari del 118 sono intervenuti tempestivamente e li hanno trasportati in codice rosso all’ospedale SS. Annunziata per ricevere cure immediate.Sul luogo dell’incidente è giunta anche la Polizia Locale, che ha effettuato i rilievi necessari per ricostruire l’esatta dinamica dello scontro. Sia la Fiat 500 sia lo scooter sono stati posti sotto sequestro in attesa di ulteriori accertamenti.Le autorità invitano chi percorre la zona a prestare la massima attenzione, in attesa di chiarire le cause dell’incidente.