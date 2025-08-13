Festa di San Rocco 2025: il programma dal 14 al 17 agosto

LOCOROTONDO - La tradizionale Festa di San Rocco si terrà dal 14 al 17 agosto 2025, con eventi religiosi, civili e iniziative benefiche dedicate a tutta la comunità.La giornata si aprirà con la Fiera Mercato dalle ore 8:00 alle 14:00. In serata, in Piazza Mitrano, si terrà l’esibizione della Bassa Musica “Carbonara” e l’inaugurazione del “Parco dei Bambini di San Rocco per Gaza”, iniziativa benefica a favore di Emergency. Il parco rimarrà attivo fino al 17 agosto con animazioni, attrazioni e spettacoli di artisti di strada dedicati ai più piccoli, e il ricavato sarà devoluto per garantire assistenza sanitaria alla popolazione di Gaza.La giornata religiosa prevede diverse celebrazioni eucaristiche al Cimitero, nella Chiesa Madre e nella Chiesa di San Rocco, con processione serale alle ore 20:00 verso quest’ultima. Si aprirà inoltre la Chiesa Giubilare in Chiesa Madre.Il programma civile include la Fiera Mercato dalle 8:00 alle 14:00, le diane pirotecniche curate da Itria Fireworks alle 8:00 e alle 18:00, l’esibizione della Civica Banda Musicale “Carmelo Curri” in Villa Comunale dalle 9:00 e, in serata, della Bassa Musica “Città di Molfetta” dalle 20:00.Gli eventi della festa proseguiranno fino al 17 agosto, offrendo momenti di cultura, musica e solidarietà per grandi e bambini.