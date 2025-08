Ceglie Messapica, presentazione del libro "Figlia mia. Vita di Franca Jarach, desaparecida" di Carlo Geppi per la rassegna 'Per gusto e per diletto'

CEGLIE MESSAPICA (BR) - Proseguono gli eventi nella città di Ceglie Messapica: lunedì 4 agosto 2025 alle ore 18:30 presso il Museo MAAC Giardino della Poesia "Rita Santoro Mastantuono" in Via Enrico de Nicola n°1 sarà presente il prossimo ospite della rassegna "Per gusto e per diletto". Si tratta di Carlo Greppi con il libro "Figlia mia. Vita di Franca Jarach, desaparecida" edito da Laterza. Con lui dialogherà Maria Antonietta Epifani. - Proseguono gli eventi nella città di Ceglie Messapica: lunedì 4 agosto 2025 alle ore 18:30 presso il Museo MAAC Giardino della Poesia "Rita Santoro Mastantuono" in Via Enrico de Nicola n°1 sarà presente il prossimo ospite della rassegna "Per gusto e per diletto". Si tratta di Carlo Greppi con il libro "Figlia mia. Vita di Franca Jarach, desaparecida" edito da Laterza. Con lui dialogherà Maria Antonietta Epifani.





Questa la trama del libro. Quando viene sequestrata, il 25 giugno 1976, la diciottenne Franca Jarach è forse l’ex allieva migliore del Colegio Nacional de Buenos Aires, la scuola più prestigiosa della capitale argentina. Vive una vita felice con i suoi genitori, ebrei italiani rifugiatisi oltreoceano dopo le leggi razziali. Scrive poesie, suona, dipinge e fa politica. Ma questo nell’America Latina del Plan Cóndor, può significare firmare la propria condanna a morte. Franca diventa una dei 30.000 desaparecidos: soltanto dopo sette anni di ricerche e false piste, telefonate ricattatorie e appelli, i genitori conoscono un primo iniziale frammento di verità. Ma sarà solo nel nuovo millennio che la madre riuscirà a mettere insieme tutti i pezzi e a scoprire cosa le era successo.





Per quel che riguarda Carlo Greppi, storico e scrittore, ha collaborato con Rai Storia, organizza viaggi della memoria con l’associazione Deina ed è membro del Comitato scientifico dell’Istituto nazionale Ferruccio Parri, che coordina la rete degli Istituti per la storia della Resistenza e dell’età contemporanea in Italia. "L’ultimo treno. Racconti del viaggio verso il lager" (2012) ha vinto il premio Ettore Gallo, destinato agli storici esordienti. Per Laterza ha pubblicato "25 aprile 1945" (2018). Per Feltrinelli, "La nostra Shoah. Italiani, sterminio, memoria" (2015), "Uomini in grigio. Storie di gente comune nell’Italia della guerra civile" (2016), "Non restare indietro" (2016) e "Bruciare la frontiera" (2018).