Cristina Lizzul, il nuovo singolo ''Perdono'' conquista le playlist digitali

E' disponibile nelle piattaforme digitali ''Perdono'' il nuovo singolo di Cristina Lizzul, un brano che mescola leggerezza melodica con un testo crudo e autentico, pensato per chi cerca verità anche nei momenti più fragili. "Perdono" parla a chi ha amato troppo e ora cerca sé stesso tra i cocci.

Una traccia pop, fresca, pensata per restare in testa e accompagnare le giornate più calde. Un brano che nasconde, dietro la leggerezza, un cuore emotivo e autentico. La traccia fonde italiano e dialetto napoletano in un flusso di coscienza che racconta il confine sottile tra empatia e auto sabotaggio. Fino a che punto perdonare è un atto di generosità, e quando diventa una forma di rinuncia a sé stessi?

Cristina Lizzul costruisce un racconto personale ma condivisibile, dove il perdono diventa un campo minato tra memoria, dolore e autodistruzione. Il brano ruota attorno alla parola “Perdono”, non come gesto risolutivo, ma come stato instabile. Una riflessione sincera sul perdono dopo una relazione tossica: quando lasciar andare l’altro significa anche perdere una parte di sé.

Cantautrice italo-americana R&B/Trapsoul, Crtisina Lizzul è nata a San Diego, California, e cresciuta a Napoli. Artista indipendente, Cristina ha totalizzato milioni di stream grazie a collaborazioni con alcuni dei produttori più noti della scena pop e dance internazionale, tra cui LDRU, Party Favor, Kharfi, Glaceo, Rammor, Vibe Chemistry, Luis Rodriguez e Leo Salom, pubblicando con etichette come Ultra Records, Soave, Tribal Trap, Warner Music Australia, Atlast, Splice e molte altre.

Ha scritto brani per numerosi artisti, ampliando il suo catalogo editoriale tra Europa e Stati Uniti. Cristina è stata selezionata da Splice per realizzare un sample pack vocale originale, nonché per scrivere quello della cantante R&B Alice Aera. I suoi sample pack sono diventati tra i più scaricati e campionati della piattaforma, rendendola la prima artista italiana a pubblicare un pacchetto vocale su Splice, nota per la sua alta selettività. I suoi campioni vocali vantano oltre 20 milioni di stream, con successi come "Save Me" di Party Favor (11 milioni di stream) e "Baddest" di Vibe Chemistry (oltre 12 milioni), entrambi scritti e cantati da lei.

Nel 2024 ha inaugurato una nuova fase artistica con l'EP "American Femmena", un progetto R&B/Trap in cui fonde dialetto napoletano, italiano e inglese, affermando uno stile autentico e multiculturale. Lizzul è fortemente supportata da Spotify, comparendo regolarmente in playlist editoriali come New Music Friday Italia, Napoli Centro, Anima R&B, Fresh Finds Italia, New Music Daily, EQUAL Italia e conquistando per ben due volte la copertina di Anima R&B.

Cristina ha recentemente concluso il suo primo tour italiano al fianco di icone del rap partenopeo come La Famiglia ed Extra Polo. Con uno stile che richiama l'ibridismo culturale di Kali Uchis, la sensualità vocale di Sabrina Claudio e Kehlani, unito al carisma sfrontato e al flow di Doja Cat, la Lizzul sta creando un universo sonoro originale e potente. Vincitrice del bando Faccenuove 2023 di Italia Music Lab, ha guadagnato l'attenzione e la stima di nomi di spicco della scena urban napoletana come Lele Blade e SLF. La trovate sull'album di Lele Blade sulla traccia "Chell Che Sent." Con queste solide basi, Cristina si prepara a un 2025 di grande impatto, segnato dall'uscita del suo attesissimo album R&B/Trapsoul "Italian Rosé & Cali Kush" e un feat col rapper italo-africano Laioung. Cristina Lizzul è la risposta italiana a Summer Walker e SZA: l'artista che mancava.