Cellino San Marco, incendio in un hangar: quattro aerei biposto coinvolti

CELLINO SAN MARCO – Paura questa mattina per un incendio divampato all’interno di un hangar situato lungo la strada che collega, in agro di Cellino San Marco.

Nella struttura erano custoditi quattro aerei biposto, coinvolti dalle fiamme. Sul posto sono immediatamente intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Brindisi, impegnate nelle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area.

Le fiamme, secondo quanto trapela, sarebbero state poste sotto controllo e la situazione risulta al momento circoscritta. Restano tuttavia da quantificare i danni materiali, che si preannunciano ingenti.

Al momento non si registrano feriti.