Manduria, tentato furto all’Hotel dei Bizantini: ladro sorpreso dai vigilanti e consegnato ai carabinieri

MANDURIA – Ennesimo episodio di microcriminalità nella notte tra venerdì e sabato presso l’di San Pietro in Bevagna. Un uomo, originario di Mesagne, si è introdotto all’interno della struttura con l’intento di svaligiare il bar, puntando a sigarette, alcolici e altri generi di consumo.

L’albergo, già vittima di precedenti furti nei giorni scorsi, aveva nel frattempo rafforzato il servizio di vigilanza privata, e proprio i vigilanti hanno colto l’intruso in flagranza.

Il malintenzionato è stato subito bloccato e consegnato ai carabinieri di Manduria, intervenuti sul posto per gli accertamenti e il fermo.

Grazie alla pronta reazione del personale di sicurezza, il furto è stato sventato e non si registrano danni rilevanti alla struttura.