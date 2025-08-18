Fasano, tre automobilisti nei guai per guida in stato di ebbrezza

FASANO – Tre automobilisti sono stati fermati dai carabinieri della compagnia di Fasano per guida in stato di ebbrezza. Due di loro sono stati denunciati a piede libero, mentre un terzo è stato segnalato amministrativamente alla prefettura per un tasso alcolemico compreso tra 0,5 e 0,8 grammi per litro.

I controlli, effettuati durante lo scorso weekend, rientrano nell’attività di prevenzione e contrasto dei delitti predatori, con particolare attenzione alla sicurezza stradale e alla vigilanza delle aree della movida e dei luoghi di aggregazione giovanile. Nel corso del servizio sono state identificate 65 persone, controllati 32 veicoli e diversi esercizi pubblici, contestando inoltre varie violazioni del Codice della Strada e ritirando tre patenti.

L’operazione si inserisce nelle attività di contrasto alla criminalità diffusa che il Comando Provinciale dei Carabinieri di Brindisi svolge regolarmente in tutta la provincia.