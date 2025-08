Il Novecento di Berio, Ligeti e Glass nel recital trasversale di Carlo Palese

In programma anche pagine di Debussy, Chopin e Schumann

Il Barletta Piano Festival, diretto da Pasquale Iannone, ospita sabato 2 agosto alle ore 21.15, nel salone dell’Hotel La Terrazza, il pianista Carlo Palese con un recital che attraversa epoche e linguaggi, unendo il repertorio classico e romantico con quello contemporaneo.

Il programma si aprirà con «Wasserklavier» di Luciano Berio e proseguirà con la «Musica ricercata» di György Ligeti, composizione diventata celebre anche grazie al suo inserimento nella colonna sonora del film “Eyes Wide Shut” di Stanley Kubrick. A seguire, l’universo impressionista di Claude Debussy sarà rappresentato da tre preludi: Ce qu’a vu le vent d’Ouest, La sérénade interrompue e La danse de Puck.

Dall’Europa si volerà idealmente negli Stati Uniti con l’Etude n. 6 di Philip Glass, composizione del 1994 che esalta lo stile minimalista del compositore americano, con le sue trame ipnotiche e trasformazioni sonore progressive. Il programma si concluderà con alcune tra le pagine più amate del repertorio romantico: due Mazurke (op. 17 n. 4 e op. 68 n. 4) e la Ballata n. 1 op. 23 di Frédéric Chopin, seguite dalla Sonata op. 22 di Robert Schumann.

Il concerto rappresenta al meglio la versatilità di Carlo Palese, artista capace di affiancare ai capolavori ottocenteschi il repertorio del Novecento e le proposte meno convenzionali. Attivo come solista, in formazioni cameristiche e in duo con l’harmoniumista Claudio Brizi (nel progetto “Harmonium d’Art e Pianoforte”), Palese si è imposto sulla scena internazionale dopo il secondo premio al World Piano Competition di Cincinnati nel 1992.

La sua formazione è di altissimo profilo: ha studiato con Maria Tipo, Pietro Rigacci, Aquiles Delle Vigne e Piero Rattalino, perfezionandosi con maestri del calibro di Jean Fassina e Murray Perahia. È inoltre direttore artistico della rassegna «Classica con gusto» della Fondazione Teatro Goldoni di Livorno, del concorso internazionale «Livorno Piano Competition» e della rassegna «PerPiano», oltre che presidente dell’associazione Livorno Classica.

Inizio concerto ore 21.15. Info: 347.6194215