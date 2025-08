Conversano, grande successo per la decima edizione de “Le Notti della Contea”

CONVERSANO - Si è conclusa con il grande Corteo Storico Multiepoca la decima edizione de “Le Notti della Contea”, l’evento che per tre serate ha riportato la storia al centro della vita cittadina di Conversano, tra le atmosfere del Borgo Antico e Piazza Castello.

A chiudere simbolicamente la manifestazione, la benedizione del Conte Giangirolamo II Acquaviva d’Aragona – interpretato per l’occasione da Jimmy Ghione – affacciato dalla balconata del castello, davanti a centinaia di spettatori.

Organizzata dall’Associazione SensAzioni del Sud insieme al Gruppo Storico Città di Conversano, con la direzione artistica di Core Live Show, la rievocazione ha visto una partecipazione vivace di pubblico, composto da visitatori e turisti che si sono immersi nell’atmosfera medievale tra accampamenti militari, mercati storici, dimostrazioni di antichi mestieri, giochi e un’area gastronomica con pietanze dell’epoca e birra artigianale.

Tra i momenti più attesi della manifestazione, la “Contesa delle Contrade” ha coinvolto i più piccoli in sfide tra gli antichi casali della città, mentre il Corteo Storico Multiepoca ha portato in sfilata oltre 400 rievocatori provenienti da diverse regioni italiane lungo un percorso di oltre tre chilometri. Spettacoli di bandiere, rappresentazioni teatrali incentrate su processi storici – come quello alla masciara Dorotea De Zingaro e l’inquisizione di un eretico – hanno anticipato il tema della prossima edizione, dedicato a “La Fede & l’Eresia”.

Non sono mancati momenti di approfondimento culturale, tra cui la presentazione del libro “Voci dell’Età di Mezzo” di Chiara Pepe e il convegno storico dedicato al matrimonio tra Caterina Orsini e Giulio Antonio Acquaviva, evento che ha segnato la storia della città.

Oltre alle rievocazioni, “Le Notti della Contea” ha rappresentato un’occasione concreta di riscoperta del patrimonio culturale locale, grazie alle visite guidate e alle aperture straordinarie del Torrione Maestro del Castello Aragonese e dell’Archivio Storico della città, che conserva documenti preziosi della memoria di Conversano.

L’evento si è svolto con il patrocinio della Presidenza della Regione Puglia, del Comune di Conversano, del CERS e del CIANS, e con il sostegno di diversi partner locali. Tutte le informazioni sull’iniziativa sono disponibili sul sito ufficiale www.lenottidellacontea.it.