Conversano, incendio nel reparto rifiuti di Contrada Martucci: intervento dei vigili del fuoco

CONVERSANO – Questa mattina un incendio si è sviluppato all’interno del reparto di stoccaggio dei rifiuti differenziati in. Fortunatamente non si registrano feriti né conseguenze gravi.

Sul posto sono intervenute tempestivamente sei squadre dei vigili del fuoco insieme alla polizia locale di Conversano. Grazie all’intervento rapido, tutti i roghi sono stati domati nel primissimo pomeriggio. I rifiuti presenti nel reparto sono stati stoccati all’esterno, mentre l’impianto sembra non aver subito danni significativi.

Le cause dell’incendio sono ancora in corso di accertamento. Non sono stati riscontrati danni ambientali, ma per precauzione sono stati allertati Asl e Arpa, che proseguiranno con le verifiche nei prossimi giorni per garantire la sicurezza della zona e valutare eventuali effetti residui.