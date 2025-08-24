Temporale violento sulla costa romagnola: allagamenti, alberi caduti e disagi a Ravenna, Cervia e Rimini

RIMINI – Un potente e improvviso temporale, accompagnato da vento forte e grandine, ha colpito la costa romagnola nelle prime ore della mattina. L’ondata di maltempo è iniziata intorno alle, interessando prima la zona die poi, con particolare violenza, la provincia di, provocando numerosi allagamenti e danni alle strutture lungo la costa.

Secondo il Comune di Rimini, l’assessore alla Protezione civile Yuri Magrini ha definito l’evento “molto severo”, registrando circa 74 millimetri di pioggia. Le raffiche di vento e la grandine hanno trasformato in pochi minuti strade e sottopassi in veri e propri torrenti.

Spiagge e stabilimenti balneari hanno subito danni diffusi, con lettini e attrezzature ribaltati e coperture di alcune strutture divelte o ripiegate. Numerosi pini sono crollati, in alcuni casi sopra vetture in sosta a Milano Marittima; diverse zone sono temporaneamente irraggiungibili per la presenza di alberi sulle strade. Cinque sottopassi sono rimasti sommersi dall’acqua, uno dei quali con un’automobile bloccata all’interno; scantinati e piani bassi di abitazioni sono allagati in vari punti. La Sala operativa dei vigili del fuoco segnala circa 80 interventi in provincia di Rimini, con squadre anche da Forlì-Cesena al lavoro per rimuovere alberi e mettere in sicurezza le zone colpite. Alcuni allarmi per fughe di gas sono stati segnalati e risolti dai tecnici; al momento non risultano persone ferite. Sono stati attivati anche i volontari per supportare le operazioni di emergenza e sgombero. Le autorità hanno invitato la popolazione a non far volare droni amatoriali, perché in volo sono già i droni dei vigili del fuoco impiegati per i rilievi dall’alto.

La circolazione ferroviaria è stata temporaneamente sospesa tra Rimini e Igea Marina a causa di un albero caduto sui binari: un convoglio è stato bloccato e 23 persone sono state evacuate. La sospensione della linea Rimini–Ferrara è durata dalle prime ore fino al ripristino intorno a mezzogiorno; tuttavia i treni regionali potrebbero subire limitazioni di percorso o cancellazioni. La circolazione sull’Alta velocità non avrebbe subito ripercussioni significative.

Al momento le piogge risultano cessate e il deflusso delle acque è in corso; le squadre di emergenza continuano a operare per rimuovere piante cadute, liberare sottopassi e ripristinare la viabilità. Le amministrazioni locali stanno monitorando le condizioni ed effettuando sopralluoghi per quantificare i danni e programmare gli interventi di ripristino. Per chi si trova in zona le indicazioni delle autorità restano: evitare spostamenti non necessari nelle aree interessate, non transitare nei sottopassi allagati e seguire le comunicazioni ufficiali della Protezione civile e della Polizia Locale.