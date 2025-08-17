Coppa Italia: il Milan batte il Bari e festeggia il ritorno di Allegri

MILANO – Il ritorno di Massimiliano Allegri sulla panchina del Milan è già di festa: i rossoneri hanno battuto il Bari nei trentaduesimi di finale della Coppa Italia, segnando l’inizio di una nuova avventura per l’allenatore che torna a San Siro dopo undici anni, di cui otto passati alla Juventus.

Il match si è aperto con il gol di Rafael Leao, mentre a chiudere i conti ci ha pensato Christian Pulisic. Nonostante la squalifica che lo ha costretto a seguire la gara dalla tribuna – la stessa che aveva scontato nella finale del 2024 vinta dalla Juventus contro l’Atalanta – Allegri ha potuto apprezzare i progressi della squadra e i segnali incoraggianti dei nuovi acquisti: Ricci ed Estupiñán titolari, Modric e Jashari subentrati nella ripresa.

Unico lato negativo della serata, l’infortunio di Leao, costretto a lasciare il campo per un problema al polpaccio destro. Le condizioni del giocatore verranno valutate nelle prossime ore.