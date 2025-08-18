Margherita di Savoia, nuove auto in fiamme: indagini in corso

MARGHERITA DI SAVOIA - Ancora auto in fiamme a Margherita di Savoia. Dopo l’incendio che nella notte tra sabato e domenica aveva distrutto sei vetture in due diversi punti della città, ieri sera – domenica 17 agosto – altri quattro mezzi sono stati coinvolti in un rogo divampato in via Maggiore Galliano, nel rione Cancello.

L’allarme è scattato poco dopo le 20.30. Secondo una prima ricostruzione, le fiamme sarebbero partite da una Peugeot per poi propagarsi e distruggere completamente un’Audi parcheggiata accanto, oltre a danneggiare una Lancia Ypsilon e una Ford C-Max.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare l’incendio e mettere in sicurezza l’area, insieme a polizia locale e carabinieri. Restano da chiarire le cause del rogo: al momento non è esclusa alcuna pista.

La città resta sotto shock: in meno di 24 ore si contano dieci automobili coinvolte in incendi. Nel primo episodio le indagini hanno già accertato la natura dolosa, mentre per l’ultimo caso saranno gli accertamenti tecnici a stabilire se si tratti di un guasto o di un nuovo atto intenzionale.