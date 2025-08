Marco Masini incanta Barletta: 35 anni di carriera celebrati tra musica ed emozioni nel Fossato del Castello

BARLETTA – Un fossato che si trasforma in palcoscenico, un artista che fa della musica poesia e un pubblico che risponde con calore e affetto. Così si è celebrata a Barletta la tappa speciale del tour di Marco Masini, in occasione dei suoi 35 anni di carriera.Nel cuore della città, all’interno del suggestivo Fossato del Castello, Masini ha regalato ai fan una serata intensa e coinvolgente, ripercorrendo con la sua voce graffiante e carica di sentimento i brani che hanno segnato più di tre decenni di musica italiana. Una scaletta ricca di successi, da T’innamorerai a Ci vorrebbe il mare, passando per L’uomo volante e Vaffanculo, che il pubblico ha cantato a squarciagola, creando un’onda emotiva capace di attraversare generazioni.Ma il momento più toccante è avvenuto dietro le quinte, quando due piccoli fan, Serena e Samuele, hanno avuto l’opportunità di incontrare il loro idolo. I bambini, emozionati e preparati per l’occasione, hanno consegnato a Masini un grande cartellone fatto a mano, colmo di dediche e cuori, preparato con l’aiuto del loro papà Michele, fan storico del cantautore sin dall’infanzia.Masini non si è sottratto all’abbraccio di questi giovani ammiratori: li ha accolti con grande disponibilità, firmando il cartellone e scattando una foto ricordo che, per Serena e Samuele, sarà un ricordo indelebile. Un momento che racchiude il valore più autentico della musica: unire, emozionare, tramandarsi di padre in figlio come una dolce eredità.L’evento ha visto una folta partecipazione di pubblico, con fan giunti da tutta la regione per celebrare una carriera straordinaria fatta di parole che toccano il cuore. Marco Masini ha dimostrato, ancora una volta, di essere un artista vero, capace di emozionare ieri come oggi.Un messaggio forte ha attraversato la serata: chi è libero di sognare, prima o poi, i sogni li realizza davvero. Ed è proprio quello che è accaduto ai piccoli Serena e Samuele, testimoni di una passione familiare che guarda al futuro con il cuore pieno di musica.