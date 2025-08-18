Crognaleto, 15enne colpito da un fulmine: è gravissimo

TERAMO - Dramma nel pomeriggio a Crognaleto, in località Coppo (Teramo), dove un ragazzo di 15 anni è stato colpito da un fulmine mentre si trovava all’aperto durante un temporale.

Il giovane era in compagnia del padre che ha subito allertato il 118. I soccorritori sono intervenuti tempestivamente e, viste le condizioni critiche, hanno disposto il trasferimento in codice rosso con l’elicottero all’ospedale San Salvatore dell’Aquila.

Le condizioni del ragazzo sono gravissime: è ricoverato in rianimazione e la prognosi resta riservata.

Sul posto sono intervenute anche le forze dell’ordine per i rilievi e per ricostruire la dinamica dell’accaduto.