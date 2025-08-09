Gerry Scotti festeggia 68 anni in Puglia: panzerotto dolce al posto della torta e incontri d’eccezione

POLIGNANO A MARE – Compleanno pugliese per Gerry Scotti, che ha scelto la suggestiva masseria Almadava di Polignano a Mare per celebrare i suoi 68 anni insieme alla compagna Gabriella Perino. Lontano da feste sfarzose, il popolare conduttore ha spento una sola candelina infilata in un panzerotto dolce, in un clima intimo e informale.Arrivato in Puglia qualche giorno prima, Scotti ha fatto tappa anche a Trani, dove ha assistito al concerto di Sal Da Vinci, e non ha perso l’occasione per salutare amici noti: tra questi Checco Zalone, che lo ha accolto nella sua villa, e il comico Angelo Duro.Foto e video della vacanza, condivisi sia dalla masseria che dal conduttore stesso, lo ritraggono sorridente, rilassato e persino in sella a una Harley-Davidson, a conferma della sua verve sempre giovane.Volto evergreen della televisione italiana, attualmente tornato in onda con la storica Ruota della Fortuna, Scotti dimostra che – anche lontano dalle luci dello studio – sa ancora come farsi notare.