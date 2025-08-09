De Vincienti e Zizza (Lega): 'Esprimiamo la più ferma condanna per il vile atto incendiario ai danni dell’Avv. Palladino e manifestiamo la nostra piena e sincera solidarietà'
BRINDISI - "La Segreteria Provinciale, la Segreteria Cittadina e il Gruppo Consiliare della Lega esprimono la più ferma condanna per il vile atto incendiario ai danni dell’Avv. Palladino e manifestano la loro piena e sincera solidarietà. Tali gesti, oltre ad essere inqualificabili, rappresentano un attacco ai principi fondamentali di convivenza civile e di rispetto reciproco. Ribadiamo il nostro impegno, senza arretrare di un passo, a proseguire con determinazione nell’opera di tutela della legalità e nella difesa dei valori democratici".
Si legge in una nota stampa a cura del Segretario Cittadino, Alessandro De Vincienti, e del Segretario Provinciale, Sen. Vittorio Zizza.
Tags: Brindisi Politica locale Puglia