“Dietro il Podio – Voci e Musica di Donne che Dirigono” a Molfetta: quando la musica incontra la parità di genere

MOLFETTA - Un viaggio tra musica, testimonianze e leadership femminile. Domenica, nell’elegante cornice dell’, va in scena “Dietro il Podio – Voci e Musica di Donne che Dirigono”, una serata interamente dedicata al talento e alla forza delle donne nella direzione d’orchestra e nel panorama musicale e culturale.

L’iniziativa, finanziata dal Consiglio Regionale della Puglia nell’ambito dell’Avviso “Futura. La Puglia per la parità – 3ª edizione 2025”, è stata sostenuta dalla Presidente del Consiglio Regionale Avv. Loredana Capone e realizzata dalla Sezione Coordinamento politiche di genere e tutela dei diritti della persona, diretta dalla dott.ssa Tiziana Di Cosmo.

Le protagoniste della serata

A guidare il pubblico dentro questo racconto musicale sarà la M° Roberta Peroni, apprezzata direttrice d’orchestra che oggi collabora con la Fondazione Petruzzelli di Bari. La sua testimonianza sarà al centro dell’incontro: una storia di talento e determinazione in un settore ancora fortemente maschile.

Accanto a lei, la prof.ssa Sara Allegretta – docente del Conservatorio “Niccolò Piccinni” di Bari, musicista e direttrice artistica – porterà un contributo culturale di grande valore, riflettendo sul ruolo delle donne nella musica e sulla costruzione di nuovi spazi di riconoscimento e opportunità.

La dimensione sociale sarà rappresentata dall’avv. Lucia Parchitelli, figura istituzionale pugliese che negli ultimi anni si è distinta per il suo impegno nella lotta alle disuguaglianze di genere, a sostegno di leggi per l’uguaglianza retributiva, la rappresentanza femminile e il contrasto alla violenza sulle donne.

Tra musica e parole

La serata, organizzata dall’APS Note di Puglia – un’orchestra interamente femminile fondata nel 2021 per valorizzare talento e empowerment femminile – sarà arricchita da un quartetto dell’orchestra stessa e da letture ispirate alle interviste della direttrice Beatrice Venezi, che con coraggio ha denunciato pregiudizi e stereotipi ancora diffusi nel mondo musicale.

Un invito alla cittadinanza

“Dietro il Podio” non è solo un concerto, ma un momento di confronto e crescita collettiva: un’occasione per ascoltare voci femminili autorevoli, lasciarsi ispirare dalle loro esperienze e riflettere su temi cruciali come parità, inclusione e leadership.

L’invito è rivolto a tutta la cittadinanza, con particolare attenzione ai giovani under 25, agli studenti e studentesse di licei musicali e conservatori, alle giovani musiciste, alle famiglie, agli operatori culturali e alle associazioni femminili.

📍 Auditorium Madonna della Rosa – Molfetta

📅 31 agosto 2025, ore 19:30

👉 Info: info@notedipuglia.com | 346 0023446