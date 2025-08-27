“Note di Luce”: la felicità nella musica d’autore italiana illumina Molfetta
MOLFETTA - Un concerto sotto le stelle per raccontare la felicità attraverso le parole e le melodie dei grandi cantautori italiani. Domenica 31 agosto alle ore 21.00 (apertura porte ore 20.30), il Bloom Beach Bar di Molfetta ospita “Note di Luce – La felicità nella musica d’autore italiana”, il nuovo spettacolo firmato dalla cantautrice barese Luce (Lucia Montrone).
Non sarà un semplice concerto, ma un’esperienza immersiva fatta di suoni, parole e atmosfere suggestive. Ad accompagnare Luce ci sarà il chitarrista Danilo Cataletto, mentre il pubblico verrà guidato in un viaggio emozionante tra racconti e canzoni, candele accese e il cielo stellato di fine agosto.
Un racconto in musica
Al centro della serata ci sarà un tema universale: la felicità. Da dove nasce il bisogno di trasformarla in musica? E cosa significa, per un cantautore, raccontarla? Tra brani di grandi autori italiani e canzoni originali, Luce intreccerà memorie, ispirazioni e vissuti personali in una narrazione autentica e coinvolgente.
“Non è solo musica – spiega l’artista – ma la condivisione di un percorso creativo ed emotivo. Ogni canzone custodisce una storia, un pensiero, una scintilla di felicità che vale la pena raccontare”.
Chi è Luce
Lucia Montrone, in arte Luce, è una cantautrice e polistrumentista pugliese. Laureata con lode in Canto Pop/Rock al Conservatorio “Nino Rota” di Monopoli e diplomata in Composizione Pop-Rock al CET di Mogol, fonde nelle sue produzioni influenze italiane e nordeuropee.
Dopo il disco d’esordio Segni (2016), seguito da un tour nazionale e da una tournée di tre mesi in Cina, Luce ha partecipato al songwriting camp di Sony Music nel 2017 e nel 2019 ha firmato la colonna sonora del documentario L’unione falla forse con il brano Cos’è la felicità. Nel 2020 ha pubblicato il singolo Andrà tutto bene e attualmente è al lavoro su un nuovo progetto discografico.
Un agosto che si chiude in musica
Lo spettacolo, prodotto da Node in collaborazione con Bloom Beach Bar, è pensato come un rito collettivo di fine estate, dove musica, storie e paesaggio si intrecciano in un’unica esperienza sensoriale.
Informazioni e biglietti
-
Prevendita online: €10,00 + diritti di prevendita
-
Ingresso in loco: €15,00
📍 Bloom Beach Bar, Str. Vicinale Torre Rotonda, 26 – Molfetta (BA)
📞 Info stampa: Roberta Ruggiero – info.robertaruggiero@gmail.com – 333.8619723