“Note di Luce”: la felicità nella musica d’autore italiana illumina Molfetta

MOLFETTA - Un concerto sotto le stelle per raccontare la felicità attraverso le parole e le melodie dei grandi cantautori italiani. Domenica(apertura porte ore 20.30), ilospita “Note di Luce – La felicità nella musica d’autore italiana”, il nuovo spettacolo firmato dalla cantautrice barese

Non sarà un semplice concerto, ma un’esperienza immersiva fatta di suoni, parole e atmosfere suggestive. Ad accompagnare Luce ci sarà il chitarrista Danilo Cataletto, mentre il pubblico verrà guidato in un viaggio emozionante tra racconti e canzoni, candele accese e il cielo stellato di fine agosto.

Un racconto in musica

Al centro della serata ci sarà un tema universale: la felicità. Da dove nasce il bisogno di trasformarla in musica? E cosa significa, per un cantautore, raccontarla? Tra brani di grandi autori italiani e canzoni originali, Luce intreccerà memorie, ispirazioni e vissuti personali in una narrazione autentica e coinvolgente.

“Non è solo musica – spiega l’artista – ma la condivisione di un percorso creativo ed emotivo. Ogni canzone custodisce una storia, un pensiero, una scintilla di felicità che vale la pena raccontare”.

Chi è Luce

Lucia Montrone, in arte Luce, è una cantautrice e polistrumentista pugliese. Laureata con lode in Canto Pop/Rock al Conservatorio “Nino Rota” di Monopoli e diplomata in Composizione Pop-Rock al CET di Mogol, fonde nelle sue produzioni influenze italiane e nordeuropee.

Dopo il disco d’esordio Segni (2016), seguito da un tour nazionale e da una tournée di tre mesi in Cina, Luce ha partecipato al songwriting camp di Sony Music nel 2017 e nel 2019 ha firmato la colonna sonora del documentario L’unione falla forse con il brano Cos’è la felicità. Nel 2020 ha pubblicato il singolo Andrà tutto bene e attualmente è al lavoro su un nuovo progetto discografico.

Un agosto che si chiude in musica

Lo spettacolo, prodotto da Node in collaborazione con Bloom Beach Bar, è pensato come un rito collettivo di fine estate, dove musica, storie e paesaggio si intrecciano in un’unica esperienza sensoriale.

Informazioni e biglietti

Prevendita online : €10,00 + diritti di prevendita

Ingresso in loco: €15,00

📍 Bloom Beach Bar, Str. Vicinale Torre Rotonda, 26 – Molfetta (BA)

📞 Info stampa: Roberta Ruggiero – info.robertaruggiero@gmail.com – 333.8619723



