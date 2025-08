Diodato arriva a Barletta il 3 agosto al Fossato del Castello con l’unica data pugliese del tour estivo 2025

BARLETTA – L’estate musicale barlettana prosegue con una tappa imperdibile: Diodato arriva a Barletta domenica 3 agosto 2025, portando sul palco del suggestivo Fossato del Castello tutta l’intensità del suo nuovo spettacolo, nell’ambito dell’Oversound Music Festival.Il cantautore tarantino, vincitore di Sanremo e autore di brani di straordinaria sensibilità, torna nella sua regione con l’unica data pugliese del suo tour estivo “Estate 25”. Un’occasione speciale per i fan di ascoltare dal vivo successi come Fai rumore, Che vita meravigliosa, Ti muovi, oltre ai nuovi brani del suo ultimo album.Il concerto inizierà alle 21:30, immerso nella cornice storica del Castello Svevo, che per una sera si trasformerà in teatro a cielo aperto. La scenografia sarà minimalista ma coinvolgente: luci calde, atmosfera raccolta e la voce profonda di Diodato guideranno il pubblico in un viaggio emozionale fatto di parole, musica e silenzi che parlano.Sulla scaletta non mancheranno momenti di grande intensità: attesissimi Un atto di rivoluzione, La mia terra e Occhiali da sole, ma anche momenti più intimi con brani come Fino a farci scomparire e Così speciale. Diodato è noto per la sua capacità di tenere il palco con delicatezza e potenza, alternando performance esplosive a ballate introspettive.Il concerto si inserisce nella programmazione culturale dell’Oversound Music Festival, che ogni anno richiama grandi nomi della scena italiana nei luoghi simbolici del Sud. La scelta di Barletta – città ricca di storia e arte – per ospitare Diodato non è casuale: l’artista ha sempre avuto un legame profondo con il Sud e il Mediterraneo, che si riflette nella sua musica e nella sua poetica.