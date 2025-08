Il rap pensante di Willie Peyote arriva a Bisceglie, attesa per il concerto del 1° agosto alla SvevArena

ROSALBA PARADISO - L’estate musicale biscegliese si accende con uno degli appuntamenti più attesi di questa estate: Willie Peyote sarà in concerto venerdì 1° agosto 2025 alla SvevArena, nell’ambito del Dolmen Summer Fest. L’evento, inserito nel tour estivo “Grazie ma no grazie”, promette due ore di musica dal vivo tra ironia, impegno sociale e carica scenica inconfondibile.Il rapper e cantautore torinese porterà sul palco i brani del suo ultimo progetto Sulla riva del fiume, incluso il singolo sanremese che dà il titolo al tour, oltre ai successi più amati come Mai dire mai (La locura), La tua futura ex moglie e C’era una vodka.Lo show, che inizierà alle 21:00, si preannuncia energico e coinvolgente, grazie alla band dal vivo e alla consueta capacità di Willie Peyote di coniugare satira e profondità in versi che parlano al pubblico con sincerità e sarcasmo.I biglietti sono disponibili su TicketOne e nei punti vendita autorizzati, con prezzi a partire da 30 euro. Un’occasione imperdibile per gli appassionati di musica italiana indipendente e per chi cerca uno spettacolo che sappia far pensare senza rinunciare a far ballare.