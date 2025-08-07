Domani a Pulsano torna 'Inclusivity Show' all’insegna della vera inclusione



PULSANO (TA) - L’Associazione "Angeli figli dell'Autismo" organizza la seconda edizione di "Inclusivity Show" una grande festa all’insegna della musica, dello sport, della moda e, soprattutto, dell’inclusione! - L’Associazione "Angeli figli dell'Autismo" organizza la seconda edizione di "Inclusivity Show" una grande festa all’insegna della musica, dello sport, della moda e, soprattutto, dell’inclusione!





La seconda edizione di Inclusivity Show si terrà, alle ore 20.30 di venerdì 8 agosto, con ingresso libero e gratuito presso il Convento dei Padri Riformati a Pulsano; l’iniziativa gode del patrocinio del Comune di Pulsano e del Centro Servizi Volontariato di Taranto Ets, nonché del sostegno di Famila SuperStore. L’organizzazione ringrazia DJ Roberto per il service audio.





L’evento è supportato dalla Consulta per le Persone con Disabilità di Pulsano, nella persona della Presidente Anna Luna Nistri, un importante organismo che svolge la funzione di interfaccia tra le associazioni e le famiglie e le istituzioni.





Anche in questa seconda edizione ‘Inclusivity Show’ sarà un viaggio di speranza unico, con gioie, sfide e momenti di crescita, realizzato grazie alla collaborazione tra famiglie, istituzioni e comunità, insieme per vivere, sperando, in un futuro migliore, ma con un pensiero rivolto a tutte quelle famiglie che ogni giorno affrontano disabilità, come l'autismo o malattie oncologiche, spesso vivendo il loro dramma isolate, con una sofferenza che spesso va al di là di quanto possiamo immaginare.





La manifestazione sarà aperta dai saluti delle autorità, tra cui Pietro D'Alfonso, Sindaco di Pulsano, Antonella Lippolis, Assessore comunale ai Servizi Sociali, Don Davide Errico, Parroco della Santa Maria La Nova di Pulsano, e Maria Antonietta Brigida, Presidente CSV Taranto Ets.





La serata sarà presentata da Claudio Salinaro, Presidente dell’Associazione "Angeli figli dell'Autismo", affiancato da Francesco Carlo Santoro e Giuseppe Monteforte, e prevede diversi momenti e performance all’insegna della vera inclusione!





Sono previste le performance musicali di Luciana Meca e di Matteo di Gioia dell’Associazione "Angeli figli dell'Autismo", e altre, grazie alla collaborazione di Adriana Parisi, a cura di Heart's Music Laboratorio Musicale Integrativo di Talsano.





Grazie all’impegno di Elena Di Michele, titolare del negozio di abbigliamento 0-16 anni ‘Carillon’, ci sarà una sfilata di moda con protagonisti bambini e ragazzi, mentre, con il coordinamento della personal trainer Annamaria Lopresto del Centro Studi Danza ‘Club Valentina’, ci sarà un’esibizione di pilates e di kangoo jumps; ci saranno, inoltre, due esibizioni di danza curate dalla Scuola di ballo "Mi sueño latino” della maestra Valentina Damiani.