Il venerdì del Taranto Beer Fest 2025



Il programma degli spettacoli della seconda giornata venerdì 8 agosto





TARANTO - Dopo la serata inaugurale, prosegue il Taranto Beer Fest che anche quest’anno propone, fino a domenica 10 agosto, serate (start ore 20.00) all’insegna del divertimento, dell’intrattenimento, del buon cibo e, soprattutto, della birra di qualità!





Quest’anno l’ingresso al Taranto Beer Fest è gratuito, senza subordinare l’accesso all’interno dell’area dell’evento al pagamento di alcun ticket, una precisa scelta dell’organizzazione che intende così realizzare una autentica "cultura democratica", in cui tutti, soprattutto alle famiglie, possano godere degli spettacoli di cabaret, dei concerti, dei DJ set serali, delle attrazioni e delle aree di intrattenimento per i bambini!





Per raggiungere la nuova location, oltre ad utilizzare le linee degli autobus di Kyma Mobilità che passano nei pressi del PalaMazzola, tutti potranno parcheggiare l’auto gratuitamente nel parcheggio del Centro Commerciale "Porte dello Jonio" gestito da Nhood, dove Kyma Mobilità ha attivato un servizio navetta gratuito per Via Mascherpa e viceversa.





Il programma degli spettacoli della seconda serata (venerdì 8 agosto), presentata da Claudia Del Popolo, sarà aperto dal cabaret di Santino Caravella: pugliese DOC, non è solo un comico, ma un artista musicale a tutto tondo; uno dei volti nuovi della comicità italiana, si è imposto all’attenzione del grande pubblico per le sue divertenti irruzioni nella fortunata trasmissione di Rai2 "Made in Sud". A seguire ci sarà l’esibizione live dei Terraròss, il gruppo simbolo della riscoperta delle radici meridionali attraverso la musica e la danza, che, con tamburelli, castagnette e voci potenti, porteranno sul palco del Taranto Beer Fest la forza della cultura popolare pugliese, fatta di storie, suoni e passione. Perché ogni live dei Terraròss è energia pura che coinvolge il pubblico con Tarantelle, Pizziche e Tammurriate, i brani musicali della tradizione pugliese e dell'area del Mediterraneo che i Terraròss hanno saputo reinterpretare e riarrangiare mirabilmente in chiave moderna, mantenendo intatto tutto il loro antico fascino ancestrale. Il DJset di Battieu & Marianna Voice concluderà la seconda serata del Taranto Beer Fest.





La nuova location in Via Mascherpa consente a tutti i visitatori di assistere agli spettacoli che si tengono sul grande palco del Taranto Beer Fest, anche a coloro che decidono di consumare comodamente seduti ai tavoli della grande area food and beverage con circa 1.000 posti a sedere.





Anche quest’anno al Taranto Beer Fest ci sono tantissimi stand gastronomici in grado di soddisfare i palati più esigenti con braceria, panini gourmet, friggitoria, prodotti da forno e focaccia e gastronomia a base di pesce.





L’acquisto di bevande agli stand beverage è possibile solo con token da 1 € ciascuno che possono essere acquistati con contanti o mediante Pos alle casse all’interno della manifestazione, mentre agli stand gastronomici può essere usato il contante.





Oltre a un "box bar" che propone altri tipi di bevande, la protagonista assoluta è ovviamente la birra di qualità, con la possibilità di degustare 50 tipi di birra alla spina, nazionali e internazionali, anche gluten free e no alcol!





Da un’idea dell’imprenditore Filiberto Fiorino, la terza edizione del “Taranto Beer Fest” è organizzata da Athena Aps con il patrocinio del Comune di Taranto, della Regione Puglia, della Provincia di Taranto e della Camera di Commercio di Brindisi e Taranto.





Main sponsor di "Taranto Beer Fest" 2025 sono Fiorino Srl di Filiberto Fiorino e Buy&Go drinks food and more di San Giorgio Jonico.





L’evento è sostenuto da Centro Commerciale "Porte dello Jonio" gestito da Nhood, Enegan energy partner, ABInBEV, Birra Peroni 1846, Coca-Cola original taste, Campari, InterBrau e Heineken.





Partner tecnici sono Kyma Mobilità, Kyma Ambiente, Vittoria Assicurazioni, Service Plus di Marino Albano e Provinciali Service.