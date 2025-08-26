Alberobello al tramonto con tre eventi per il Little FARM Festival 2025

La 13ª edizione del FARM Festival invita cittadini, ospiti e visitatori a partecipare a tre eventi speciali previsti al tramonto in luoghi suggestivi di Alberobello. Dopo la prima parte del festival all’ex Macello di Putignano, il Little FARM Festival 2025, con il patrocinio del Comune di Alberobello, arriva con tre iniziative nella Città dei Trulli dal 29 al 31 agosto.

«Il Little FARM Festival è un progetto importante per Alberobello, non solo per la qualità della proposta artistica, ma anche per il valore simbolico che porta con sé», dichiara Valeria Sabatelli, Assessora alla Cultura e alle Manifestazioni del Comune di Alberobello. «Dietro questo festival c’è un gruppo storico di giovani che, con il progetto Bollenti Spiriti, contribuì anni fa a un rilancio culturale significativo per il nostro paese. Dopo un percorso che li ha visti operare con successo in altri comuni, da tre anni sono tornati a prendersi cura del loro territorio, promuovendo iniziative culturali e gestendo spazi pubblici con passione, visione e competenza. È anche grazie al loro impegno se Alberobello può oggi contare su una proposta culturale ricca, inclusiva e capace di dialogare con pubblici diversi, rafforzando il legame tra comunità, natura e creatività».

Il programma si articola in tre appuntamenti che valorizzano cultura, paesaggio e partecipazione delle comunità locali, in un perfetto equilibrio tra natura, arte e condivisione. Si parte venerdì 29 agosto al Bosco Selva con “Musica e Parole”, un incontro tra Cristiano Godano, frontman dei Marlene Kuntz, e l’autore, conduttore e divulgatore Nick Difino. Il dialogo tra musica e letteratura sarà accompagnato da brani tratti sia dal repertorio della storica band alternative rock sia dal disco solista dell’artista. Dalle 16:30 sono previste tre passeggiate botaniche a cura delle associazioni Orto Fertile, Masseria dei Monelli – Rizomi e Legambiente Sammichele, per esplorare le meraviglie naturali del bosco attraverso racconti, curiosità e approfondimenti.

Sabato 30 agosto, sempre al Bosco Selva, sarà la volta di FARM Kids, un intero pomeriggio pensato per bambini e famiglie. Tra le attività: il Ludobus con i grandi giochi in legno della Fondazione Giovanni Paolo II Onlus, le performance teatrali Storie in bicicletta di e con Dino Parrotta del Teatro dei Leggeri, laboratori naturalistici e manuali con educatrici specializzate, yoga per bambini e letture ad alta voce con la Biblioteca di Comunità “Gino Angiulli”, la libreria Fatti di Carta e il Centro Freccia.

Domenica 31 agosto, in Largo Martellotta, gran finale con tre live della nuova scena musicale italiana: l’etereo cantautorato della salentina ALTEA, il suggestivo arab’nb dell’artista italo-palestinese TÄRA, e il funk pop del foggiano GIARGO accompagnato dalla sua band Baia Zaiana. In apertura, il cantautore Vito Topputo da Monopoli.

«Arrivare ogni anno ad Alberobello con il Little FARM Festival significa tornare alle radici del nostro percorso, ma sempre con lo sguardo rivolto al futuro», dichiarano gli organizzatori. «In questa città abbiamo mosso i primi passi oltre quindici anni fa con la Piccola Bottega Popolare, poi con G_Lan e tanti altri progetti che hanno generato relazioni, cultura e nuove energie. Con il Little FARM vogliamo proseguire quella storia, in una forma diversa rispetto al grande festival di Putignano: più intima, più essenziale, capace di intrecciare musica, parole, natura e comunità. Alberobello ci permette di sperimentare una dimensione di ascolto lenta e autentica, dove ogni appuntamento diventa un’esperienza collettiva in luoghi speciali, rispettata e valorizzata senza forzature. Non è una semplice appendice del FARM, ma un capitolo complementare: un festival che cresce e cambia insieme ai territori e alle persone che lo attraversano, mantenendo sempre viva la sua vocazione di scoperta, cura e resistenza».

Tutti i dettagli saranno pubblicati sulla pagina Facebook del FARM Festival e su Instagram @farmfestival. Per informazioni telefoniche: 333 1422177.