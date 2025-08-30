Emiliano: “Un saluto e un ringraziamento a Enzo Magistà”

“Rivolgo un saluto affettuoso e un sentito ringraziamento a Enzo Magistà, figura autorevole del giornalismo pugliese, fondatore e direttore di Telenorba.

Con la sua visione e il suo impegno – ha dichiarato il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano – Magistà ha raccontato decenni di storia della nostra regione, contribuendo in maniera concreta alla crescita culturale, sociale e civile della Puglia e del Mezzogiorno. Ha dato voce al Sud, interpretandone con passione le istanze e valorizzandone l’identità in ogni suo aspetto.

Dal 1976, anno della fondazione di Telenorba insieme all’ingegner Luca Montrone, ha costruito una realtà editoriale d’eccellenza che ha saputo innovare profondamente il panorama dell’informazione televisiva italiana. Dai primi telegiornali del mattino, alla doppia conduzione dei notiziari, fino alla nascita della rete all-news TG Norba 24 e di spazi di approfondimento come Il Graffio, Magistà è sempre stato un passo avanti, portando in televisione linguaggi e modelli giornalistici nuovi e autorevoli.

Nel corso della sua carriera ha guidato con rigore e passione una squadra di professionisti, diventando un punto di riferimento per colleghi e telespettatori. Il suo volto familiare e credibile ha accompagnato generazioni di pugliesi, raccontando con equilibrio i momenti più significativi della nostra storia recente.

A nome dell’intera comunità pugliese, grazie Enzo. Per quello che sei, per ciò che hai fatto e per tutto quello che ancora farai per il nostro territorio”.

Emiliano ha rivolto infine un augurio al nuovo direttore del TgNorba, Domenico Castellaneta: “A Mimmo Castellaneta rivolgo i più sentiti auguri di buon lavoro, certo che con la sua esperienza, sensibilità e autorevolezza saprà guidare al meglio la grande squadra del TgNorba”.