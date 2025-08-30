Ufficiale: il Lecce ingaggia Alex Sala dal Cordoba

FRANCESCO LOIACONO - Il Lecce ha annunciato l’acquisto a titolo definitivo di Alex Sala, centrocampista spagnolo classe 2001 proveniente dal Córdoba, formazione della Serie B spagnola. Il giocatore ha firmato un contratto che lo legherà ai salentini fino al 30 giugno 2028 e indosserà la maglia numero 6.

Cresciuto calcisticamente nelle giovanili del Cornellà e poi dell’EF Gavà, Sala ha completato la sua formazione nella cantera del Barcellona, dove ha giocato sia nell’Under 19 che nel Barça B, prima di vestire le maglie di Girona e Córdoba.

Per il tecnico Eusebio Di Francesco si tratta di un rinforzo prezioso in mezzo al campo: un profilo giovane, dinamico e con margini di crescita, pronto a dare nuove soluzioni al centrocampo giallorosso.

Il debutto ufficiale di Sala potrebbe arrivare già alla terza giornata di Serie A, domenica 14 settembre alle ore 15, quando il Lecce affronterà l’Atalanta al Gewiss Stadium.