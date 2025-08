'E…state a Bari', il 5 agosto 'L’oro della commedia' e il 6 agosto 'L’amore giocoso'

Teatro, musica e parole per raccontare la città. A cura della Compagnia Tiberio Fiorilli nell’ambito del progetto "Le due Bari 2025" del Comune di Bari – Assessorato alle Culture





Comicità e riflessione si incontrano negli ultimi appuntamenti di "E…state a Bari", la rassegna firmata dalla Compagnia Teatrale Tiberio Fiorilli. Il programma di agosto si chiude con due spettacoli che uniscono ironia e approfondimento, introspezione narrativa e omaggi alla tradizione della commedia italiana. Le ultime tappe porteranno il pubblico nei teatri di quartiere e nelle aree verdi della città, in un finale che conferma il dialogo tra linguaggi classici e visioni contemporanee. L’iniziativa si inserisce nel più ampio progetto "Le due Bari 2025", promosso dal Comune di Bari – Assessorato alle Culture, con l’intento di avvicinare i quartieri della città e chi li abita, attraverso l’esperienza condivisa dell’arte e dello spettacolo.





Il 5 agosto alle ore 21, appuntamento al Parco Maugeri con "L’oro della commedia", lezione-spettacolo briosa e coinvolgente scritta e interpretata da Flavio Albanese. Attraverso aneddoti e documenti originali, lo spettacolo guida il pubblico in un viaggio nella storia del teatro italiano, dalle radici della Commedia dell’Arte fino al Novecento. Si parte con un omaggio ai cartoni animati di Bruno Bozzetto, per poi attraversare la storia culturale e sociale del Paese secolo dopo secolo: Il Novecento con il Varietà e Petrolini; l’Ottocento con le famiglie teatrali napoletane, da Antonio Petito a Eduardo De Filippo; il Settecento con Goldoni e la sua rivoluzione teatrale; il Seicento con le maschere della Commedia dell’Arte e figure iconiche come Francesco Andreini, il celebre Capitan Spaventa. Un racconto vivace e appassionato che celebra l’arte scenica italiana e il mestiere dell’attore, tra tradizione, comicità e memoria.





Il 6 agosto, sempre alle ore 21, al Teatro Casa di Pulcinella debutta "L’amore giocoso", una brillante commedia metateatrale con Luca Amoruso, Rosanna Cassano, Luca Molino e Domenico Piscopo, per la regia di Cassano e Piscopo. La scena si apre ai giorni nostri, in una sala prove: una piccola compagnia teatrale è alle prese con Gl’Innamorati di Carlo Goldoni. Ma durante la prova generale, tra tagli di scena, bisticci fuori copione e bilanci da far quadrare, i conflitti tra i personaggi si confondono con quelli degli attori. A litigare sono davvero Eugenia e Fulgenzio o gli attori Rosanna e Domenico che li portano in scena? Una riflessione esilarante e coinvolgente sui meccanismi irrazionali dell’amore, tra lazzi comici, contemporaneità e improvvisazione. Gli innamorati sono isterici, esagerati, imprevedibili. E forse proprio per questo così umani.





"E…state a Bari" è un invito a vivere il teatro non solo come spettacolo, ma come esperienza collettiva, occasione di incontro e crescita. Un progetto pensato per restituire centralità all’arte nella vita cittadina, coniugando memoria e contemporaneità, bellezza e consapevolezza.





L’ingresso agli spettacoli è gratuito, ma è consigliabile la prenotazione tramite il form disponibile al link https://forms.gle/sUGqJn11ZjoauJML8





