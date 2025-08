Guagnano, l'evento 'Giacomo Toni Live' all'Arci Rubik

Martedì 5 agosto 2025 a partire dalle ore 21.30. Via Cellino 5, Guagnano (LE). Ingresso libero riservato allз socз ARCI - info@arcirubik.it - tel. 3662933859





"Prendete Paolo Conte e immergetelo in una vasca piena di LSD: otterrete le sue bizzarre narrazioni pianistiche" - Francesco Sacco (Rolling Stone)





Martedì 5 agosto live al circolo Arci Rubik di Giacomo Toni, autore, compositore, pianista e cantante. Noto agli appassionati del genere per l’utilizzo di un lessico paradossale e per i monologhi improvvisati che legano un brano all’altro, è attualmente riconosciuto come uno dei migliori cantautori italiani: un compositore con il genio dei grandi vecchi e la forma di un giovane d’assalto. I suoi testi, ironici e pungenti, ormonali e surreali, arrivano a sconfinare nell’umorismo. Allievo di Dimitri Sillato, ha assorbito le basi della tecnica pianistica jazzistica per condurla verso una personalissima sintesi sgarbata e diretta che definisce PianoPunk.





Il suo terzo album in studio si intitola "Ballate di Ferro", ed è uscito per L’Amor Mio Non Muore Dischi. La discografia si completa con "Musica per autoambulanze" e "Nafta", pubblicati entrambi per Brutture Moderne.





Start ore 21.30 a Guagnano (LE) in via Cellino 5.





Ingresso libero riservato allз socз ARCI