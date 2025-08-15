Ferrandina, albero cade su un’auto: un morto e tre feriti gravi nel giorno di Ferragosto
L’impatto è stato devastante: una persona è morta sul colpo, mentre le altre tre, in condizioni critiche, sono state estratte vive dai Vigili del Fuoco e affidate alle cure del personale del 118. Le generalità delle vittime non sono ancora state rese note.
Il violento episodio si inserisce in un quadro di maltempo che nelle ultime ore ha portato vento forte, piogge e disagi in diverse aree del Materano. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per i rilievi e la gestione della viabilità.