Palo del Colle, ultimo saluto a Francesco Saccente

PALO DEL COLLE – Gremita la chiesa Matrice di Palo del Colle per i funerali di, cameraman di Antenna Sud scomparso domenica scorsa all’età di 61 anni. La celebrazione eucaristica è stata officiata da Don Mimmo Minafra, visibilmente commosso: “Faccio fatica a distinguere il sacerdote dall’amico, rientrare negli studi senza di lui non sarà facile”.

Presenti numerosi colleghi del giornalismo pugliese, autorità istituzionali tra cui il sindaco di Bari Vito Leccese, il sindaco di Palo Tommaso Amendolara, il senatore Filippo Melchiorre e il presidente di Confindustria Sergio Fontana, oltre ai familiari: madre, figlia, moglie, fratelli e amici. Un lungo applauso ha accompagnato il feretro all’uscita dalla chiesa, tra ricordi e testimonianze di chi ha voluto onorare la memoria di Francesco.