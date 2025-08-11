Ospedale Perrino, partiti i lavori per il nuovo Day hospital di Oncoematologia: pronta struttura moderna entro aprile 2026

BRINDISI - Proseguono a ritmo sostenuto i lavori per la realizzazione del nuovo Day hospital di Oncoematologia dell’ospedale Perrino di Brindisi. Nei giorni scorsi sono stati gettati i trenta pilastri che costituiranno l’ossatura portante della nuova struttura, che sorgerà nei pressi della palazzina della Radioterapia.

Il complesso sarà articolato su due livelli e andrà a sostituire gli attuali ambulatori di Oncoematologia situati al primo piano dell’ospedale, ritenuti ormai insufficienti rispetto alle esigenze dei circa 200 pazienti quotidianamente in cura e del personale sanitario. La consegna è prevista per aprile 2026, quando le équipe guidate da Domenico Pastore (direttore UOC Ematologia) e Saverio Cinieri (direttore UOC Oncologia) potranno iniziare a operare in spazi più ampi, tecnologicamente avanzati e confortevoli.

Il professor Pastore sottolinea come il nuovo Day hospital risponderà ai nuovi standard di cura, con ambienti studiati appositamente per migliorare l’accoglienza e la gestione del paziente durante tutte le fasi della terapia. “L’attuale ambulatorio – spiega – è stato concepito 30 anni fa e oggi non riesce più a soddisfare la domanda. Il progetto include una grande sala d’attesa suddivisa in settori, stanze visita e terapie, una sala riunioni e sistemi digitali per guidare il paziente nel percorso di cura”.

Anche il professor Cinieri evidenzia come la nuova struttura rappresenti un significativo passo avanti per l’assistenza oncologica ed ematologica sul territorio, garantendo maggior sicurezza, efficienza e benessere. “Con spazi più ampi e funzionali – afferma – il Day hospital migliorerà l’esperienza di cura per i pazienti e ottimizzerà il lavoro del personale sanitario”.

Il direttore generale della Asl Brindisi, Maurizio De Nuccio, ha espresso soddisfazione per questo importante traguardo: “Si tratta di un investimento strategico che va nella direzione di un’assistenza più moderna, efficiente e umana, capace di garantire cure di qualità e rispetto per la dignità di chi affronta percorsi terapeutici complessi”.

Il nuovo Day hospital di Oncoematologia sarà quindi un punto di riferimento avanzato per pazienti e operatori, frutto di una progettazione attenta alle esigenze cliniche e di comfort, pronto a migliorare concretamente la qualità della vita e delle cure in provincia di Brindisi.