FSE, linea Martina Franca–Taranto: quattro furti di rame in tre settimane, disagi e ritardi

BARI – Cresce la preoccupazione per la sicurezza della rete ferroviaria nel Sud della Puglia: ben quattro episodi di furto di rame si sono verificati nelle ultime tre settimane sulla linea Martina Franca–Taranto, causando gravi disagi alla circolazione ferroviaria.I colpi si sono concentrati lungo le tratte Martina Franca–Crispiano e Crispiano–Statte, dove ignoti hanno sottratto circa quattro chilometri di cavi in rame e danneggiato diverse apparecchiature elettriche e infrastrutturali.Trenta treni coinvolti: ritardi e cancellazioniLe conseguenze sul servizio non si sono fatte attendere: secondo quanto comunicato da Ferrovie del Sud Est (FSE), sono stati circa trenta i treni che hanno subito ritardi o cancellazioni, generando disagi per i pendolari e gli utenti abituali del trasporto ferroviario nella zona.Lavori in corso per la trazione elettricaGli episodi arrivano proprio mentre sono in corso i lavori di elettrificazione sulla linea Bari–Taranto, con l’obiettivo di attivare la trazione elettrica sulla tratta Martina Franca–Taranto entro la fine del 2025. I furti potrebbero compromettere le tempistiche dei lavori, già complessi e delicati per l’adeguamento tecnologico del tracciato.Indagini in corsoI furti, perpetrati in particolare nelle aree comprese tra Taranto e Statte e tra Martina Franca e Crispiano, sono stati denunciati alle autorità competenti. Le forze dell’ordine stanno conducendo le indagini per risalire ai responsabili e prevenire ulteriori atti vandalici o criminali.Un problema nazionaleIl furto di rame, definito ormai “oro rosso”, è un fenomeno diffuso in tutta Italia e spesso legato alla criminalità organizzata. Oltre al danno economico, rappresenta un grave pericolo per la sicurezza ferroviaria e un freno agli investimenti infrastrutturali strategici.