Ostuni, nominata la nuova Garante per la Disabilità: è la Dottoressa Giovanna Nacci



OSTUNI (BR) - Il Comune di Ostuni ha ufficialmente nominato la Garante per la Disabilità, figura istituita con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 23 aprile 2025 e disciplinata dal relativo regolamento. A ricoprire l’incarico, a titolo gratuito e per una durata di due anni, sarà la Dott.ssa Giovanna Nacci, individuata a seguito della procedura di selezione pubblica conclusasi nei giorni scorsi. - Il Comune di Ostuni ha ufficialmente nominato la Garante per la Disabilità, figura istituita con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 23 aprile 2025 e disciplinata dal relativo regolamento. A ricoprire l’incarico, a titolo gratuito e per una durata di due anni, sarà la Dott.ssa Giovanna Nacci, individuata a seguito della procedura di selezione pubblica conclusasi nei giorni scorsi.





La figura del Garante nasce per tutelare e promuovere i diritti delle persone con disabilità, rimuovere barriere fisiche e culturali, contrastare ogni forma di discriminazione e favorire la piena inclusione sociale. Un punto di riferimento per cittadini, famiglie, associazioni e istituzioni, capace di ascoltare, mediare e proporre soluzioni concrete.





"Questa nomina – dichiara il sindaco Angelo Pomes – segna un passo importante verso una città sempre più inclusiva e attenta ai bisogni di tutti. La figura del Garante per la Disabilità sarà un punto di ascolto, mediazione e proposta, capace di valorizzare la partecipazione attiva e di promuovere politiche in grado di rimuovere barriere e ostacoli, non solo fisici ma anche culturali".





Soddisfazione è espressa anche dall’Assessora alle Politiche Sociali Bernadette Giovene: "Crediamo fortemente nell’istituzione di questa figura, perché la tutela dei diritti delle persone con disabilità è un impegno che richiede attenzione quotidiana, competenza e dialogo costante con la comunità. Siamo certi che la Dott.ssa Nacci svolgerà il suo incarico con sensibilità, professionalità e dedizione. Un ringraziamento infine alla Dott.ssa Turco -già Assessora alle Politiche Sociali- che ha fortemente voluto l’istituzione di questa figura".