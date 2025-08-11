Gagliano: arriva 'A cappello', Festival Internazionale dell'Arte di Strada giunto alla XIII edizione



Compie tredici anni A Cappello, il Festival Internazionale dell'Arte di Strada che ha trasformato Gagliano del Capo in un epicentro di meraviglia, poesia urbana e stupore condiviso.





Anche quest’anno, il 17 agosto, le vie del centro storico si animeranno con 16 presenze artistiche d’eccezione, selezionate con cura lungo un intero anno di ricerca da Matteo Greco, ideatore e direttore del festival: presenze italiane, europee e da oltreoceano per un appuntamento ormai divenuto un piccolo grande diamante nel cuore dell’estate salentina.





Un festival per tutte le età, da 0 a 99 anni, nato per esplorare nuovi sguardi e ricucire socialità attraverso l’incanto.





A Cappello non è una semplice rassegna di buskers, ma una vera e propria esperienza collettiva: un invito a perdersi e ritrovarsi tra i vicoli antichi, lasciandosi trasportare dalla forza del corpo, della parola, della musica, del rischio.





Il tema dichiarato, e sempre perseguito, è la possibilità di immaginare altro, in un tempo che sembra aver perso l’allenamento allo stupore.





L’arte di strada, nella sua forma più intensa e selezionata, diventa qui strumento di costruzione comunitaria, teatro effimero per famiglie, bambini, anziani, turisti, adolescenti, adulti con l’anima ancora curiosa.





Tra gli ospiti di punta di questa XIII edizione:

- Alessandro Maida con Balls don’t lie: un universo sferico e poetico, abitato da un personaggio a metà tra uomo e scarabeo stercorario, che danza tra equilibri fragilissimi e mondi effimeri. Un capolavoro di giocoleria concettuale e comicità surreale.

- A Tope (Argentina): una compagnia che porta in scena il virtuosismo del corpo, tra porte acrobatiche, teatro fisico e danza. Dopo un tour mondiale che ha toccato Europa e Asia, approdano a Gagliano per spingersi, come sempre, "a tope", fino al limite.

- Feet Theatre: due artisti e… quattro piedi per raccontare un sogno capovolto. Circo poetico, fantasia e tecnica in uno spettacolo multidisciplinare che ribalta la prospettiva e spalanca le porte dell’immaginazione.

- Compagnia La Margen (Argentina) con NASDROVIA!: un’esplosione di umorismo assurdo, giocoleria spericolata e charme decadente. Coltelli che (forse) non tagliano, fiori da mangiare e un toast che non arriva mai: un cabaret acrobatico dove l’unica certezza è il divertimento.





Ogni angolo del centro storico diventerà un piccolo palcoscenico, ogni spettatore parte di una coreografia corale fatta di occhi spalancati, applausi e risate.





Perché A Cappello è prima di tutto questo: un invito a guardare diversamente, insieme.





INFO Gagliano del Capo (LE) 17 agosto 2025 Dalle 21 in poi – Ingresso gratuito Direzione artistica: Matteo Greco @acappellofestival – Instagram e Facebook