Tuglie si trasforma nel 'Paese delle Meraviglie'



L'evento si terrà mercoledì 13 agosto ore 20:00





TUGLIE (LE) – Dopo il grande successo delle precedenti edizioni, torna l’attesissimo appuntamento con Arte in Corte, che quest’anno presenta "Alice in Wonderland", una straordinaria edizione interamente dedicata al mondo fantastico creato da Lewis Carroll.





Mercoledì 13 agosto, a partire dalle ore 20:00, il centro storico di Tuglie diventerà un vero e proprio Paese delle Meraviglie: i vicoli e le corti saranno trasformati in scenografie da sogno, con allestimenti a tema e atmosfere magiche in cui sarà possibile incontrare i personaggi più amati della storia di Alice – dal Cappellaio Matto alla Regina di Cuori, passando per il Bianconiglio e lo Stregatto.





L’evento non sarà solo un viaggio nella fantasia: lungo il percorso i visitatori potranno scoprire stand enogastronomici con le eccellenze del territorio, degustare piatti tipici, dolci e prelibatezze locali, e visitare gli spazi dedicati ad artigiani e produttori che presenteranno creazioni uniche, frutto di passione e tradizione. Spettacoli e musica dal vivo arricchiranno la serata.





"Alice in Wonderland" è un’esperienza pensata per tutti: famiglie, bambini, appassionati di arte e curiosi potranno immergersi in un’atmosfera senza tempo, dove sogno e realtà si intrecciano, e ogni angolo racconta una storia.





Arte in Corte è ormai un appuntamento imperdibile dell’estate tugliese, capace di unire cultura, intrattenimento e valorizzazione delle tradizioni locali. Quest’anno, più che mai, sarà l’occasione per perdersi… per ritrovarsi in un mondo di pura meraviglia.



