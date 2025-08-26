Galatina, arrestato 33enne per violenza ai familiari e minacce a carabinieri

GALATINA - Notte di tensione a, dove i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Gallipoli hanno arrestato un, già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di

Secondo quanto ricostruito, l’uomo avrebbe tentato di ottenere denaro dai genitori, presumibilmente per acquistare sostanze stupefacenti. Al loro rifiuto, il 33enne ha reagito con violenza, minacciandoli e danneggiando il portone di casa.

All’arrivo dei carabinieri, allertati dalla famiglia, l’uomo si trovava in evidente stato di alterazione psicofisica e ha colpito un militare con un pugno alla mano, provocandogli una leggera lesione. Grazie all’intervento tempestivo, i militari sono riusciti a immobilizzarlo e a riportare la calma.

Le indagini hanno evidenziato un quadro di continue vessazioni e minacce nei confronti dei genitori, costretti in più occasioni a subire aggressioni per ottenere denaro. Sempre nella stessa serata, il 33enne avrebbe aggredito anche un vicino di casa intervenuto durante un litigio.

L’uomo è stato quindi condotto al carcere di Lecce, a disposizione dell’autorità giudiziaria.