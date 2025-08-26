Galatina, arrestato 33enne per violenza ai familiari e minacce a carabinieri
GALATINA - Notte di tensione a Galatina, dove i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Gallipoli hanno arrestato un 33enne, già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di violenza e minaccia a pubblico ufficiale, maltrattamenti in famiglia e danneggiamento.
Secondo quanto ricostruito, l’uomo avrebbe tentato di ottenere denaro dai genitori, presumibilmente per acquistare sostanze stupefacenti. Al loro rifiuto, il 33enne ha reagito con violenza, minacciandoli e danneggiando il portone di casa.
All’arrivo dei carabinieri, allertati dalla famiglia, l’uomo si trovava in evidente stato di alterazione psicofisica e ha colpito un militare con un pugno alla mano, provocandogli una leggera lesione. Grazie all’intervento tempestivo, i militari sono riusciti a immobilizzarlo e a riportare la calma.
Le indagini hanno evidenziato un quadro di continue vessazioni e minacce nei confronti dei genitori, costretti in più occasioni a subire aggressioni per ottenere denaro. Sempre nella stessa serata, il 33enne avrebbe aggredito anche un vicino di casa intervenuto durante un litigio.
L’uomo è stato quindi condotto al carcere di Lecce, a disposizione dell’autorità giudiziaria.