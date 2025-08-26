Grave incidente a Brienza sulla Statale 95: nove feriti, van prende fuoco
BRIENZA - Un grave incidente si è verificato sulla Statale 95 Tito-Brienza, all’uscita della galleria in territorio di Brienza. Secondo le prime informazioni, si sarebbe trattato di uno scontro frontale tra un van e una Fiat Punto. A seguito dell’impatto, il van ha preso fuoco.
Nove persone sono rimaste ferite, alcune in condizioni gravi, e sono state trasportate in eliambulanza all’ospedale di Potenza. Sul luogo dell’incidente sono intervenute diverse ambulanze del 118, i Vigili del fuoco e la Polizia per soccorrere i feriti e gestire la viabilità.
Le autorità stanno conducendo gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dello scontro.
