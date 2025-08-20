Gallipoli, blocco delle sale operatorie: Pagliaro attacca la Regione

GALLIPOLI – Da ieri le sale operatorie dell’ospedale di Gallipoli sono completamente ferme a causa del malfunzionamento dell’impianto di aria condizionata. Un guasto che ha costretto alla sospensione delle attività chirurgiche, generando disagi per pazienti e famiglie.

A denunciare la vicenda è il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Paolo Pagliaro, capogruppo de La Puglia Domani:

“È una situazione gravissima, inaccettabile e che mette a rischio la salute dei cittadini e degli operatori sanitari. Già nel luglio 2023 avevamo segnalato che il sistema di climatizzazione rappresentava un punto debole strutturale dell’ospedale. Nonostante i soldi spesi, siamo di nuovo al punto di partenza: interventi sospesi e pazienti abbandonati”.

Pagliaro parla di incapacità gestionale della sanità regionale, sottolineando come le risorse pubbliche siano state investite senza risultati concreti:

“Si annunciano soluzioni che puntualmente si rivelano inefficaci, e intanto a pagare il prezzo più alto sono i cittadini. Non è accettabile che un ospedale come quello di Gallipoli venga messo in ginocchio da un problema noto da anni”.

Il consigliere chiede ora chiarimenti immediati sulla spesa dei fondi, sulla gestione dei lavori e sui tempi necessari per il ripristino delle sale operatorie: