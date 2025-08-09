Ritratti Festival, gran finale nella notte di San Lorenzo: musica e profumi per un’esperienza multisensoriale con Claudia Lucia Lamanna

MONOPOLI – Il Ritratti Festival chiude la sua ventunesima edizione con un evento unico, in cui la musica incontra i profumi e la notte di San Lorenzo si trasforma in un viaggio onirico tra suoni, fragranze e stelle. L’appuntamento è per sabato 10 agosto alle ore 21 nel Chiostro di Palazzo San Martino.Grazie alla collaborazione con Arti & Profumi di Polignano a Mare e alla guida della divulgatrice olfattiva Francesca Santoro, ogni brano eseguito sarà accompagnato da una fragranza selezionata per evocare emozioni, ricordi e paesaggi interiori. Un concerto da ascoltare e da respirare, che avvolgerà il pubblico in una sinestesia capace di coinvolgere corpo e mente.Protagonista della serata sarà Claudia Lucia Lamanna, arpista pugliese di fama internazionale, seconda italiana nella storia a vincere il più prestigioso concorso mondiale dedicato all’arpa. Originaria di Noci, Lamanna ha iniziato lo studio dello strumento a nove anni ed è oggi considerata una delle interpreti più raffinate della sua generazione.Il concerto-ritratto, intitolato Eau de Ravel, è un omaggio al grande compositore francese Maurice Ravel, nel 150° anniversario della nascita. Al fianco dell’arpista, un ensemble d’eccezione: Alessandro Turi (flauto), Angelo Montanaro (clarinetto), Sara Dionisia Zeneli e Lorenzo Rovati (violini), Giuseppe Russo Rossi (viola) e Cosimo Carovani (violoncello). In programma alcune delle pagine più suggestive del repertorio ravelliano, da Ma mère l’oye a Introduction et Allegro.L’evento segna anche la chiusura simbolica delle residenze artistiche di Ritratti 2025, un percorso che ha intrecciato musica, paesaggio urbano e narrazione sensoriale, confermando Monopoli come crocevia di creatività e sperimentazione culturale.Biglietti disponibili su www.ritrattifestival.it e sul circuito Vivaticket.Info: +39 380 2184508.