Little Farm Festival 2025: Francesco Di Bella sostituisce Lamante per una serata imperdibile a Putignano

PUTIGNANO – Si accendono i riflettori sulla 13ª edizione del LITTLE FARM Festival, che quest’anno prosegue la sua missione di promuovere musica indipendente, sostenibilità e scoperta artistica negli spazi intimi dell’ex Macello di Putignano.Domenica 17 agosto, l’unica data pugliese di Anna Castiglia in full band sarà accompagnata da una sorpresa: al posto di Lamante, impossibilitata a partecipare per motivi di salute, sul palco salirà Francesco Di Bella, storico frontman dei 24 Grana e figura di culto della musica indipendente italiana. Di Bella, reduce dal suo recente album Acqua santa (2025), si esibirà in formazione duo, in un set intimo e potente insieme ai Tanz Akademie e a faccianuvola.Tra gli appuntamenti più attesi del festival, sabato 16 agosto andrà in scena il FARM SECRET, evento in cui gli artisti saranno svelati solo al momento del live, regalando al pubblico l’emozione della scoperta. Lunedì 18 agosto sarà la volta di FARM TROPICAL, un grande aperitivo tropicale dall’alba al tramonto, accompagnato da selezioni di world music a ingresso libero.Durante il festival, ampio spazio anche alla proiezione di cortometraggi nella Sala Mediterraneo, in collaborazione con la Fondazione Mons. Sante Montanaro e il Noci Film Fest.I biglietti sono disponibili su Vivaticket al link https://linktr.ee/littlefarmfestival2025 o nei punti vendita “Amici del FARM”. Il festival, organizzato dal Consorzio I MAKE con il patrocinio del Comune di Putignano, proseguirà dal 29 al 31 agosto anche ad Alberobello, con il programma completo che sarà annunciato a breve.Il LITTLE FARM Festival conferma così la sua identità unica: un luogo di musica, scoperta e condivisione, lontano dalla corsa ai grandi nomi e ai numeri, capace di offrire esperienze autentiche e memorabili al pubblico.